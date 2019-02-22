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В самарской мэрии прошла пресс-конференция по инциденту с покойником около Белого дома

22 февраля 2019 13:43
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В самарской мэрии прошла пресс-конференция по инциденту с покойником около Белого дома
По словам властей, на территории Самары места для захоронения хватит еще лет на пять.

В пятницу в 11:00 в Самаре в управлении информации и аналитики мэрии прошла пресс-конференция, на которой чиновники рассказывают свою версию того, каким образом гроб с телом оказался на площади Славы вечером 21 февраля, сообщает 63.ру.

Первым слово взял руководитель департамента предпринимательства, промышленности, туризма и потребительского рынка товаров и услуг мэрии Александр Андриянов. В ведении этого подразделения мэрии находится муниципальное казенное учреждение (МКУ) «Ритуал».

— К сожалению, такая ситуация имела место быть. Начало событий — 20 февраля, когда в МКУ «Ритуал» обратился господин Воробьев. Это частный предприниматель. Вместе с ним Азат Туймасов — депутат Красноярского района. Они занимаются оказанием ритуальных услуг. Валерий Малеев умер 6 февраля, он житель Сызрани. Выдали свидетельство о смерти 14 февраля. Не ясно, почему такой долгий срок. У предпринимателей была доверенность от Плотниковой Анны, родственницы погибшего.

В течение 50 минут предоставили участок. Направление было на кладбище «Центральное», также известное как «Рубежное».

Возникли проблемы с доверенностью. Фамилии не совпадали. Непонятно, на что была доверенность. Сама Анна Плотникова в МКУ не обращалась. Она могла бы это делать и получить помощь. Похороны бы были бесплатными, — сообщил Александр Андриянов.

— В твиттере вечером 20 февраля появилась информация, что сотрудники МКУ препятствовали выдаче разрешения на захоронение.

Но есть видеозапись, которая подтверждает, что всё прошло спокойно. Никаких бритоголовых парней не было. Только два сотрудника МКУ.

21 февраля Туймасов приехал на кладбище «Центральное». Он публиковал информацию, что их не пускали. Хотя это не так. День был напряженный для МКУ: 23 заявления пришлось обработать двум сотрудникам. Но Туймасову и Воробьеву пришлось подождать — не более двух часов, по регламенту. В итоге сотрудники МКУ выбрали место. Не мешали могилу копать. В это время на территории кладбища был наряд полиции. Если бы мешали копать, то они бы отреагировали.

Кладбище работает до 17:00. Это регламент. Воробьев прекрасно это знает. В 17:00 все, кто был с ним, работу бросили. Могилу не докопали. Уехал и наряд полиции.

Кладбище закрылось. Оно охраняется. Поэтому когда в 18:30 к восточным воротам кладбища подъехали 10 машин, охранник пояснил, что захоронения запрещены. Особых эксцессов не было. У нас есть видео, которое снято охранником. Все номера машин заляпаны снегом. Охранник утверждает, что все люди были в масках. Судя по всему, после этого все они отправились на площадь Славы, — продолжает Александр Андриянов.
Андриянов пообещал провести служебную проверку в МП «Спецкомбинат ритуальных услуг».

— В момент раскопки могилы на «Центральном» кладбище (в народе оно больше известно как «Рубежное». — Прим. ред) сотрудников МКУ «Ритуал» на кладбище не было. Они не занимаются подобными услугами. Только выделяют место. В той ситуации, которая попала на видео в твиттере, участвовали люди, которые приехали к ИП «Воробьев».

У всех граждан России есть право похоронить родственника бесплатно. Самарцам нужно обратиться в МП «Спецкомбинат ритуальных услуг». Выделят землю, гроб и захоронят. После похорон МП уже обращается за компенсацией в Фонд соцстрахования. Она составляет чуть более 5600 рублей.

— Не знаю, что подвигло людей на такое. Чисто по-человечески мне неприятно. Здесь много таких моментов, которые вызывают удивление. Мне трудно сказать: спланированная эта акция или дележка рынка. Чисто этически это ужасно.
Всё было цинично исполнено этими людьми. Слава богу, что человека похоронили.

Контролировать цены на ритуальном рынке нельзя. Это свободный рынок. Спрос определяет предложение. Могу сказать только одно, что горе, с которым сталкиваются люди, ошарашивает. Часто к ним сразу же приезжают, и люди подписывают договор, который даже не читали.

Очень часто со стороны частных структур мы наблюдаем разные инсинуации: что за кладбище нужно платить отдельно. Но повторяю: землю для захоронения город предоставляет бесплатно, — сообщил Александр Андриянов.

По словам Александра Андриянова, на территории Самары места для захоронения еще лет на пять хватит.

— Поэтому сейчас выбираем место для крематория, которое бы соответствовало всем нормам и правилам, — проинформировал Александр Андриянов.
Он посоветовал самарцам, которые оказались в какой-то спорной ситуации, связанной с предоставлением земли на кладбище, обращаться в департамент.

— Мы разберемся, — пообещал чиновник.

Фото: Александра Кривова

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