В результате ДТП в Сызрани пострадала девушка-подросток

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ДТП произошло Сызрани вечером 18 декабря. Водитель 1959 года рождения, управляя автомобилем «Лада Приора», ехал по ул. Победы в направлении ул. Кирова, в районе дома №57 ул. Победы допустил наезд на девушку 2002 года рождения.Она переходила проезжую часть слева направо по ходу движения автомобилиста, по нерегулируемому пешеходному переходу без светоотражающих элементов на одежде.В результате ДТП девушка бригадой скорой помощи доставлена в медицинское учреждение, ей назначено амбулаторное лечение. По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, сообщает облМВД.