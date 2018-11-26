В районе памятника Ил-2 в Самаре затопило Московское шоссе
26 ноября 2018 13:30
586
В понедельник, 26 ноября, проезжая часть Московского шоссе в районе пересечения с пр. Кирова оказалась затоплена холодной водой. Причиной потопа стала утечка на водоводе диаметром 600 мм, пишет Волга Ньюс.
Судя по фото, присланным горожанами в Twitter "Самарских коммунальных систем", вода стекает к тоннелю под памятником Ил-2.
"Труба не наша, на балансе Минтранса. С 11:00 водовод отключен, потребители от водоснабжения не отключены", — уточнили в соцсети коммунальщики.
Фото: https://twitter.com/sks_rks
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
25 ноября 2018 20:19
Один из них сообщил, что передавал данные для формирования дорожной карты будущего покушения. Закон
313
25 ноября 2018 17:10
После продажи чужих автомобилей вырученные деньги злоумышленники присваивали себе. Закон
369
23 ноября 2018 21:14
Областной арбитражный суд 19 ноября вынес свое решение по иску регионального управления Роспотребнадзора к компании «Принтлайн», уличенной в продаже маек с... Закон
517
23 ноября 2018 15:29
Полицейские изъяли оборудование для производства, а также 14 173 пятилитровых бутылок с жидкостью. Закон
300
23 ноября 2018 14:57
За свою помощь он получил машину, квартиру, мебель, гаражный бокс и другое — на сумму около 17 млн рублей. Закон
318
23 ноября 2018 14:22
Женщина, с пренебрежением относящаяся к вопросу об оплате штрафов ГИБДД, накопила долг свыше 40 тысяч рублей. Закон
349
22 ноября 2018 23:00
Изъято более тонны незаконной продукции, которая будет уничтожена. Закон
367
Происшествия
26 ноября 2018 13:30
Инцидент произошел из-за утечки на водоводе. Происшествия
564
26 ноября 2018 13:28
Мальчику оказали необходимую хирургическую помощь в сызранской горбольнице. Происшествия
75
26 ноября 2018 13:13
Парк совсем недавно открыли после капитального ремонта. Происшествия
132
Криминал
26 ноября 2018 13:47
Возбуждено уголовное дело по факту вандализма. Криминал
65
26 ноября 2018 12:44
Инцидент видела жена потерпевшего. Криминал
83
26 ноября 2018 10:10
Теперь ему грозит лишение свободы сроком до десяти лет. Криминал
147
Видео
14 ноября 2018 12:52
Набрав скорость, аттракцион в парке развлечений "Секатен" неожиданно стал вращаться в обратную сторону. В мире
510
9 ноября 2018 11:22
К счастью, никто не пострадал. Происшествия
470
24 октября 2018 12:44
Крановщик серьезно пострадал, повреждены автомобили. Происшествия
932
21 октября 2018 11:26
Под асфальтом был кипяток. Происшествия
1027
12 октября 2018 09:35
Работнице нужно заботиться об уличных кошках. Социум
963
9 октября 2018 11:33
За несколько секунд до обрушения под мостом проехал грузовой поезд. В стране
1006
Фоторепортажи
7 ноября 2018 20:49
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти. Социум
848
7 ноября 2018 17:40
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств. Социум
821
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1262
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
1627
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
1682
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
2823
Мероприятия