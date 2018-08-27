В поселке Управленческом в Самаре ночью горел автомобиль

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В ночь на 27 августа в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре по адресу: г.о. Самара, Красноглинский р-н, п. Управленческий, ул. С. Лазо.Горел автомобиль.На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 7 человек личного состава и 2 единицы техники.Пожар ликвидирован до прибытия пожарных подразделений.Причина пожара и ущерб от него устанавливается, сообщает облМЧС.Фото pixabay.com