В поселке Мирный Самарской области тушили пожар на 100 кв. метрах

Вечером 6 июня по адресу: м.р. Красноярский, п. Мирный, ул. Песочная, произошел пожар. Горели надворные постройки на 100 м2.На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 9 человек личного состава и 3 единицы техники, сообщает облМЧС.Они тушили пожар почти полтора часа.Причина пожара и ущерб от него устанавливается.