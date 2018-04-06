В пос. Новосемейкино горела баня на 45 кв. метрах

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Поздно вечером 5 апреля по адресу: м.р. Красноярский, п. Новосемейкино, ул. Садовая, произошел пожар. Горела частная баня на 45 м2.На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 8 человек личного состава и 3 единицы техники, сообщает облМЧС. Причина пожара и ущерб от него устанавливается.