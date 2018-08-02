В поезде задержан ехавший в Самару мужчина с поддельной миграционной картой

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Сотрудники Сызранского ЛО МВД России на транспорте выявили иностранного гражданина, использовавшего поддельную миграционную карту.При сопровождении пассажирского поезда сообщением «Орск-Москва» полицейские выявили 33-летнего гражданина одного из сопредельных государств, направлявшегося в г. Самару на заработки, у которого была обнаружена и изъята миграционная карта с признаками подделки.По результатам проведенного исследования было установлено, что изъятый документ является подложным. Со слов задержанного он приобрел документ со штампом пересечения границы Российской Федерации у незнакомого мужчины за тысячу рублей.Отделением дознания Сызранского ЛО МВД России на транспорте в отношении мужчины возбуждено уголовное дело, сообщает ведомство.

Фото: pixabay.com