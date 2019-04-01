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В отношении любителя нетрезвой езды в Кинеле повторно возбудили уголовное дело

1 апреля 2019 09:14
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В отношении любителя нетрезвой езды в Кинеле повторно возбудили уголовное дело.
Ему грозит до двух лет лишения свободы.

В ходе несения службы инспекторами ДПС МО МВД России «Кинельский» в селе Чубовка был остановлен автомобиль «ВАЗ-21102» под управлением 37-летнего местного жителя.

В ходе проверки документов полицейские обнаружили, что от мужчины исходит резкий запах алкоголя, но от прохождения медицинского освидетельствования автолюбитель отказался, в связи с чем, был составлен протокол по части 2 статьи 12.26 КоАП РФ «Невыполнение водителем транспортного средства, не имеющим права управления транспортными средствами либо лишенным права управления транспортными средствами, законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения».

Сотрудниками Госавтоинспекции было установлено, что данный водитель в июне прошлого года был привлечен к уголовной за нарушение ПДД. Злоумышленнику назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 10 месяцев условно, с испытательным сроком 2 года, с лишением права управления транспортными средствами на срок 2 года.

В настоящее время отделом дознания в отношении мужчины возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде двух лет лишения свободы.
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