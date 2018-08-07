В одной из торговых точек Сызрани обнаружили почти 9 тысяч пачек контрафактных сигарет

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В ходе обыска торговой секции одного из торговых центров города Сызрани, были обнаружены и изъяты немаркированные сигареты в общем количестве 8 946 пачек. В данной торговой точке осуществляли свою предпринимательскую деятельность ранее не судимые супруги мужчина, 1967 г.р., уроженец г. Энгельс, проживающий в Сызрани и местная жительница, 1968 года рождения.В настоящее время сотрудники полиции устанавливают где и когда были приобретены сигареты. Согласно проведенным исследованиям установлено, что средняя рыночная стоимость табачной продукции, изъятой из торговой точки составляет 1 053 391,50 рублей.Возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет, сообщает облМВД.Фото: pixabay.com