В крупном пожаре в Железнодорожном районе Самары погиб мужчина
15 февраля 2019 13:25
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15 февраля утром поступило сообщение о пожаре по адресу: г.о. Самара, Железнодорожный р-н, ул. Линейная.
Горел частный дом на 60 м2
На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 32 человека и 7 единиц техники.
В результате пожара обнаружен погибший мужчина(личность устанавливается).
Причина пожара и ущерб от него устанавливается, сообщает облМЧС.
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