Я нашел ошибку
сегодня  Пятница, 15 февраля, 16:03
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -5 °C, Тольятти  -5 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 15/02:
USD 66.54
0.86
EUR 75.05
0.66
Искать
Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В крупном пожаре в Железнодорожном районе Самары погиб мужчина

15 февраля 2019 13:25
104
В крупном пожаре в Железнодорожном районе Самары погиб мужчина Горел частный дом на 60 м2
Горел частный дом на 60 м2

15 февраля утром поступило сообщение о пожаре по адресу: г.о. Самара, Железнодорожный р-н, ул. Линейная.

Горел частный дом на 60 м2

На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 32 человека и 7 единиц техники.
В результате пожара обнаружен погибший мужчина(личность устанавливается).

Причина пожара и ущерб от него устанавливается, сообщает облМЧС.
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Закон
14 февраля 2019  21:55
По заявлению ОАО
Полиция ведет проверку в отношении главы Тольятти Сергея Анташева
 По заявлению ОАО "Тевис".  Закон
259
12 февраля 2019  17:50
Участились случаи перемещения через границу Российской Федерации «санкционных» кондитерских изделий, произведенных на Украине.
Самарские таможенники задержали более 600 кг конфет, произведенных на Украине
Участились случаи перемещения через границу Российской Федерации «санкционных» кондитерских изделий, произведенных на Украине.  Закон
420
11 февраля 2019  18:33
Все собственники ТКО обязаны заключать договоры с региональным оператором. Сегодня, по словам представителей регоператора Самарской области, не все юридические лица заявились в добровольном порядке.
Юрлица, уклоняющиеся от заключения договора с регоператором, предстанут перед судом
Все собственники ТКО обязаны заключать договоры с региональным оператором. Сегодня, по словам представителей регоператора Самарской области, не... Закон
402
11 февраля 2019  14:52
На нелегально ввезенную продукцию отсутствовали надлежащие сопроводительные документы, свидетельствующие о ее безопасности для потребителя.
В Самаре уничтожена партия сыров, нелегально ввезенных из Европы
На нелегально ввезенную продукцию отсутствовали надлежащие сопроводительные документы, свидетельствующие о ее безопасности для потребителя.  Закон
323
9 февраля 2019  14:51
В настоящее время на месте происшествия продолжает работать следственно - криминалистическая группа.
В Самаре возбуждено уголовное дело по факту потасовки среди осуждённых в ИК №5
В настоящее время на месте происшествия продолжает работать следственно - криминалистическая группа.   Закон
448
8 февраля 2019  20:30
У бандитов изъяты десятки миллионов поддельных рублей.
ФСБ России задержала банду фальшивомонетчиков, которые действовали в 20 регионах России
У бандитов изъяты десятки миллионов поддельных рублей.  Закон
678
8 февраля 2019  19:34
Расследование уголовного дела продолжается.
В Самаре судебный пристав за взятку "закрыла глаза" на 45-миллионный коммунальный долг
Расследование уголовного дела продолжается.  Закон
494
Весь список
Происшествия
15 февраля 2019  15:38
По предварительной информации несущие конструкции дома не повреждены, погибших и пострадавших нет, в целях безопасности из дома эвакуировано 12 человек (в том числе 4 ребенка).
По улице Водников, 31 в Самаре обрушилась кровля жилого дома
По предварительной информации несущие конструкции дома не повреждены, погибших и пострадавших нет, в целях безопасности из дома эвакуировано 12 человек (в том... Происшествия
1
15 февраля 2019  14:16
В Самаре семейная пара насмерть отравилась угарным газом Причиной происшествия послужило неправильное использование газовой колонки.
В Самаре семейная пара насмерть отравилась угарным газом
Причиной происшествия послужило неправильное использование газовой колонки. Происшествия
71
15 февраля 2019  13:34
В Красноглинском районе Самары пассажир пострадал в ДТП с иномарками Киа Сид врезалась в стоящий Порше Кайен.
В Красноглинском районе Самары пассажир пострадал в ДТП с иномарками
Киа Сид врезалась в стоящий Порше Кайен. Происшествия
91
Весь список
Криминал
15 февраля 2019  13:57
Самарец может лишиться свободы за посылку с марихуаной На его имя пришел пакет с наркотиком от гражданина Республики Казахстан.
Самарец может лишиться свободы за посылку с марихуаной
На его имя пришел пакет с наркотиком от гражданина Республики Казахстан. Криминал
82
15 февраля 2019  13:29
В Самаре будут судить разбойника, нападавшего на пенсионерок
В Самаре будут судить разбойника, нападавшего на пенсионерок
Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за тяжкие имущественные преступления и хранение наркотиков. Криминал
87
14 февраля 2019  10:56
В Отрадном женщина собиралась сбыть крупную партию наркотиков Оперативники выясняют каналы получения запрещенного вещества.
В Отрадном женщина собиралась сбыть крупную партию наркотиков
Оперативники выясняют каналы получения запрещенного вещества. Криминал
151
Весь список


Видео
9 февраля 2019  12:39
В Самаре молодой человек с разбега врезался в автобус Автобус шел на небольшой скорости.
В Самаре молодой человек с разбега врезался в автобус
Автобус шел на небольшой скорости.
Происшествия
606
7 февраля 2019  11:29
В Сергиевском районе спасатели искали женщину, которая провела в поле 17 часов Она один километр не дошла до дома.
В Сергиевском районе спасатели искали женщину, которая провела в поле 17 часов
Она один километр не дошла до дома.
Происшествия
403
5 февраля 2019  09:25
Следком опубликовал видео осмотра места пожара на Никитском бульваре Погибли восемь человек, двое из них – дети.
Следком опубликовал видео осмотра места пожара на Никитском бульваре
Погибли восемь человек, двое из них – дети.
Происшествия
358
1 февраля 2019  10:21
На Тайване туристы застряли на аттракционе вниз головой: видео
На Тайване туристы застряли на аттракционе вниз головой: видео
Они провисели так полчаса.
Происшествия
479
28 января 2019  11:31
Самарская область получила 23 новых современных спецавтомобиля скорой помощи
Самарская область получила 23 новых современных спецавтомобиля скорой помощи
12 автомобилей отправились в районные больницы Самарской губернии.
Здравоохранение
725
27 января 2019  11:07
В Иркутской области школьник спас вмёрзшего в лёд кота Для того чтобы помочь бедному животному, подросток и его мама поливали лёд водой.
В Иркутской области школьник спас вмёрзшего в лёд кота
Для того чтобы помочь бедному животному, подросток и его мама поливали лёд водой.
Происшествия
938
Весь список

Фоторепортажи
7 ноября 2018  20:49
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти.
Социум
2126
7 ноября 2018  17:40
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
Социум
1855
6 октября 2018  19:31
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО Мероприятие прошло в рамках фестиваля
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
2140
9 сентября 2018  16:23
Самара три дня отмечает День города: фото Сегодня праздник завершится фейерверком.
Самара три дня отмечает День города: фото
Сегодня праздник завершится фейерверком.
Культура
2517
27 августа 2018  11:22
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров "Пластилиновый дождь": фото
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год.
Культура
2704
25 августа 2018  22:24
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
Культура
3998
Весь список

Мероприятия
Самарские студенты встретятся с автором летописи студенческих отрядов
Грандиозное событие: Масленица в селе Зольное!
В День всех влюбленных сотрудники ГИБДД Самары провели профилактическую акцию «Безопасные сердца»
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные