В дорожной аварии на ул. Демократической в Самаре ДТП пострадала женщина-пешеход

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Авария произошла днем 24 февраля. По версии полицейских, водитель мужчина 1967 года рождения, управляя а/м Лада Гранта, двигаясь по ул. Демократической от проспекта Кирова в сторону ул. Димитрова не обеспечил возможности постоянного контроля за движением своего транспортного средства, в результате чего в районе д. 3А по ул. Демократическая допустил наезд на пешехода 1960 года рождения, которая переходила дорогу вне установленного для перехода месте. В результате ДТП, женщина получила телесные повреждения, была доставлена в лечебное заведение., сообщает облМВД.