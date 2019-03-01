В доме на Южном проезде в Самаре из-за снега рухнула крыша двухэтажки
1 марта 2019 13:34
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В Советском районе областной столицы произошло коммунальное ЧП. Жильцы двухэтажного дома на Южном проезде, 108 рассказали, что здесь рухнула крыша под тяжестью мокрого снега.
— Всё произошло 28 февраля, примерно в 21:30, когда люди ложились спать. Мы звонили во все экстренные службы. К нам приезжали сотрудники МЧС, работники администрации Советского района и представители управляющей компании. На время устранения разрушений подогнали автобус, в котором мы могли погреться. Сейчас на улице идет снег, а часть крыши отсутствует совсем. У одной из квартир, в которой никто не живет, отвалился кусок стены, поделился информацией с 63.RU житель дома.
В доме постоянно живет около 10 семей. Капремонт крыши запланировали на 2025 год, а ремонт фасада — на 2045 год.
— Сотрудники администрации пообещали, что кровлю восстановят целиком уже в ближайшее время. В квартирах еще тепло. Но когда выходишь из дома и смотришь на всё это безобразие — ужасаешься, — поделились впечатлениями с 63.RU местные жители.
Похожая ситуация произошла недавно и на Водников, 31. Крыша жилого дома рухнула утром в пятницу, 15 февраля. Падая, она буквально выдавила одну из стен второго этажа. В этот момент внутри дома находились четверо детей и восемь взрослых.
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