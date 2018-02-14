В батутном центре в ТРК «Московский» в Самаре пострадал ребенок

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Прокуратурой Кировского района г. Самары проведена проверка соблюдения законодательства о защите прав потребителей, об охране жизни и здоровья несовершеннолетних при предоставлении услуг и эксплуатации батутного центра «Облака», расположенного в ТРК «Московский».Проведенной прокуратурой района проверкой установлено, что 3 января 2018 несовершеннолетним в батутном центре была получена травма «компрессионный перелом грудного позвонка».Также проверкой установлено, что в нарушение должностных обязанностей инструктор батутного центра не провел инструктаж по правилам эксплуатации батутного центра с подростком и его законным представителем.Таким образом, в нарушение требований закона не была обеспечена безопасность ребенка, находящегося в батутном центре, что привело к травме.Более того, прокурорской проверкой установлено, что 3 батута имеют технические повреждения, однако доступ к ним не ограничен.Выявленные в ходе проверки нарушения создают угрозу жизни и здоровью несовершеннолетних, поскольку предоставление услуг батутным центром надлежащим образом не организовано, а техническое состояние батутного оборудования не контролируется.По результатам проверки в адрес руководителя организации внесено представление об устранении выявленных нарушений закона, которое находится на рассмотрении, сообщает облпрокуратура.