В Зубчаниновке в Самаре утром горела баня

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Рано утром сегодня, 1 декабря к огнеборцам поступило сообщение о пожаре по адресу: г.о. Самара, Кировский р-н, п. Зубчаниновка, ул. Изыскательская.Горела частная баня на 10 м2.На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 12 человек личного состава и 3 единицы техники, сообщает облМЧС. Причина пожара и ущерб от него устанавливается.