В Зубчаниновке в Самаре горел нежилой дом на 50 м2.
3 августа 2018 09:23
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В ночь на 3 августа по адресу: г.о. Самара, Кировский р-н, п. Зубчаниновка, ул. Кустанайская, произошел пожар.
Горел нежилой дом на 50 м2.
На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 22 человека личного состава и 6 единиц техники.
За час с небольшим они справились с возгоранием, сообщает облМЧС.
Причина пожара и ущерб от него устанавливается.
Фото из архива облМЧС.
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