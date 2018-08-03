В Зубчаниновке в Самаре горел нежилой дом на 50 м2.

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В ночь на 3 августа по адресу: г.о. Самара, Кировский р-н, п. Зубчаниновка, ул. Кустанайская, произошел пожар.Горел нежилой дом на 50 м2.На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 22 человека личного состава и 6 единиц техники.За час с небольшим они справились с возгоранием, сообщает облМЧС.Причина пожара и ущерб от него устанавливается.Фото из архива облМЧС.