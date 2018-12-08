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В Жигулевске возбуждено уголовное дело в отношении нетрезвого автомобилиста

8 декабря 2018 12:48
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В Жигулевске возбуждено уголовное дело в отношении нетрезвого автомобилиста
Ранее он уже был лишен прав.

Во время несения службы около одного из домов микрорайона В-1 инспекторы ДПС ОГИБДД ОМВД России по г. Жигулевску остановили автомобиль ВАЗ-2170. При общении с водителем правоохранители заметили, что от него исходит резкий запах алкоголя и предложили пройти ему медицинское освидетельствование, но мужчина отказался.

В ходе проверки личности автомобилиста сотрудники полиции установили, что в августе 2018 года он был осужден мировым судьей по ст. 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию» к наказанию в виде обязательных работ на срок 120 часов с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, а именно с лишением права управления транспортными средствами на срок 2 года.

В ходе опроса автолюбитель пояснил, что выпил алкоголь на улице по дороге домой, но потом решил съездить к своей знакомой. В настоящее время в отношении местного жителя 1988 года рождения возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.

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