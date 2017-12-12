В Жигулевске водитель сбил 10-летнего мальчика

85

Днем 11 декабря мужчина 1958 года рождения, управляя автомашиной ВАЗ 2109, двигался по улице Путевой. По предварительной информации полицейских, напротив дома №91 по улице Путевой, водитель не выбрал безопасную скорость движения обеспечивающую постоянный контроль за движением, не учел дорожные и метеорологические условия и, прибегнув к экстренному торможению, сбил ребенка. Тот стоял у правой кромки дороги, без сопровождения взрослых. На одежде 10-летнего мальчика имелись световозвращаюшие элементы. В результате ДТП подросток был доставлен в медицинское учреждение с травмами головы и ног. После оказания медицинской помощи госпитализация пострадавшему не потребовалась.Ведется проверка, сообщает облМВД.Всего за 11 декабря на территории Самарской области зарегистрировано 10 ДТП. При этом 11 человек получили ранения различной степени тяжести, пострадало двое несовершеннолетних. Погибших нет.