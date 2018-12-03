В Жигулевске сотрудница отделения связи подозревается в присвоении 12 500 рублей

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В сентябре текущего года местная жительница 1961 года рождения не получила пенсию по старости. С заявлением о случившемся в ОМВД России по г. Жигулевску обратилась родственница пенсионерки.Полицейские установили, что подозреваемая, работающая в отделении связи, получила денежные средства, предназначенные для выплаты пенсий, и должна была разнести их по домам пенсионерам. Однако злоумышленница присвоила средства в размере более 12 500 рублей, внеся в поручение о получении денежных средств ложные сведения и отчитавшись по ним на работе о выплате.По данным сотрудников полиции, подозреваемой является местная жительница 1971 года рождения, которая ранее в поле зрения правоохранителей не попадала. В ходе опроса женщина признала свою вину и раскаялась в содеянном. Злоумышленница пояснила, что потратила денежные средства на личные нужды.В настоящее время в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД. Санкцией данной статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.