В Жигулевске сотрудники полиции задержали мужчину, предъявившего поддельное водительское удостоверение

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В феврале текущего года сотрудники ДПС ОГИБДД ОМВД России по г. Жигулевску на трассе М-5 «Урал» за нарушение правил дорожного движения остановили автомобиль «Шевроле» под управлением жителя Самары 1988 года рождения. В ходе проверки документов мужчина предъявил правоохранителям водительское удостоверение, которое вызвало у сотрудников полиции сомнение в его подлинности. Водительское удостоверение изъяли и направили на экспертизу. Проведенное исследование установило, что предъявленный документ является поддельным.По данным стражей порядка, подозреваемый с 2016 года находился в федеральном розыске за совершение тяжких имущественных преступлений.В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД. Санкции данной статьи предусматривают наказание в виде штрафа, исправительных либо обязательных работ или арест.