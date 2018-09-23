В Жигулевске соседка подожгла автомобиль обидчицы

42

В сентябре текущего года в вечернее время в ОМВД России по г. Жигулевск поступило сообщение о том, что около дома, расположенного на улице 4-я линия села Солнечная поляна городского округа Жигулевск горит автомобиль ВАЗ 1111 ОКА.В ходе опроса жильцов подъезда, возле которого находился автомобиль, стражи порядка выяснили: накануне происшествия между двумя соседками, одной из которых принадлежит автомобиль, произошел конфликт на бытовой почве.Во время оперативных мероприятий к правоохранителям поступила информация о возможной причастности к происшествию знакомой одной из конфликтующих женщин. Сотрудники полиции установили личность ранее не привлекавшейся к уголовной ответственности жительницы города Жигулевск, места возможного нахождения, задержали и доставили в отдел для дальнейшего разбирательства.Подозреваемая признала свою вину, раскаялась и выразила готовность сотрудничать со следствием. Опрошенная 35-летняя женщина пояснила оперативникам, что в ходе распития спиртных напитков, ей стало известно о произошедшем конфликте. Выйдя из подъезда и увидев автомобиль «обидчицы», злоумышленница подошла к автомобилю, через приоткрытое окно открыла дверь, и, оказавшись в салоне, подожгла тряпку, лежавшую на сиденье.Из собранных сотрудниками полиции материалов следует: после содеянного, подозреваемая вновь вернулась в квартиру к подруге, а когда другие соседи начали тушить автомобиль, присоединилась к ним. Согласно заключению эксперта, сумма причиненного материального ущерба составила 20 000 рублей.Возбуждено уголовное дело. Санкцией статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, сообщает облМВД.Фото ведомства.