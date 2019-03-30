В Жигулевске оперативники задержали подозреваемого в хранении синтетического наркотика
30 марта 2019 11:20
91
Сотрудникам отделения по контролю за оборотом наркотиков Отдела МВД России по г. Жигулевску поступила оперативная информация, что местный житель 1991 года рождения может быть причастен к хранению запрещенных веществ. В результате проведенной проверки сведения подтвердились.
Сотрудники полиции задержали подозреваемого около одного из домов на улице Приволжская. В ходе личного досмотра в присутствии понятых стражи порядка обнаружили в кармане куртки задержанного полиэтиленовый пакет с порошкообразным веществом. Эксперты установили, что изъятым является синтетический наркотик массой 1,12 грамма.
В ходе беседы с полицейскими задержанный пояснил, что хранил запрещенное вещество без цели сбыта. В настоящее время стражи порядка тщательно проверяют эту версию. По данным оперативников, злоумышленник нигде не работает и ранее уже привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
29 марта 2019 14:23Кадыров сообщил о явке в полицию виновника ДТП с Gelandewagen
Виновник ДТП на Gelandewagen в Москве Муслим Джамбеков сдался полиции. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале. Закон
238
28 марта 2019 22:34
Следствие просит суд заключить Ишаева под домашний арест на 2 месяца, до 27 мая. Закон
229
28 марта 2019 21:50
Иск зарегистрирован в Мещанском суде Москвы. Закон
255
26 марта 2019 23:52
Он в состоянии сильного алкогольного опьянения издевался над собакой породы русский спаниель, принадлежащей кинологической службе аэропорта. Закон
272
26 марта 2019 22:14
Путем обмана он похитил более 132 миллионов рублей. Закон
254
26 марта 2019 22:02
И штрафу в сотни миллионов рублей по делу о создании организованного преступного сообщества, взяточничестве и мошенничестве. Закон
286
26 марта 2019 21:54
95 из них уехали за свой счет. Закон
587
Происшествия
30 марта 2019 12:21
К моменту приезда пожарных машина практически полностью была охвачена огнем. Происшествия
104
30 марта 2019 12:05
В случившемся отсутствует состав преступления. Происшествия
115
30 марта 2019 11:20
Мужчина пояснил, что хранил запрещенное вещество без цели сбыта. Происшествия
91
Криминал
30 марта 2019 10:29
Полиция просит обращаться свидетелей. Криминал
104
28 марта 2019 11:20
Им оказался житель Ханты-Мансийского автономного округа. Криминал
222
28 марта 2019 10:38
Он приговорен к четырем годам лишения свободы условно. Криминал
186
Видео
29 марта 2019 11:00Пореченков и Охлобыстин сняли ролик в "поддержку" Зеленского
Видео опубликовано в Instagram Охлобыстина. В стране
237
28 марта 2019 11:46
Полузащитник "Крыльев Советов" рассказал об уходе из команды, конфликте с Семиным и секретах Черчесова. Спорт в регионе
4089
22 марта 2019 13:08
Животное успокоилось лишь после того, как хозяин перестал петь. В мире
4720
21 марта 2019 12:39
Лучшие отправятся на Всероссийский конкурс. Благоустройство региона
541
18 марта 2019 12:29
Производителю достаточно отправить заявку в региональный Минпромторг. Экономика региона
823
18 марта 2019 12:23
Одним из первых ее поздравил Губернатор регион Дмитрий Азаров. Социум
793
Фоторепортажи
26 марта 2019 18:01
По легенде возгорание произошло в кинозале. Социум
378
21 марта 2019 16:31
Работы на стройплощадке ведутся в две смены. Строительство
1008
19 марта 2019 08:59
Горожане отпраздновали пятилетие воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Социум
1031
10 марта 2019 18:06
Гостей ждали всевозможные развлечения и богатые торговые ряды. Культура
2009
9 марта 2019 15:14
Горожане получили возможность познакомиться с трофейной техникой и экипировкой. Социум
2280
7 марта 2019 12:27
Для гостей организовали концерт, выставку и другие мероприятия. Культура
1358
Мероприятия
С 17 по 27 апреля в Самарском академическом театре оперы и балета пройдет ежегодный оперный фестиваль