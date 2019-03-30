В Жигулевске оперативники задержали подозреваемого в хранении синтетического наркотика

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Сотрудникам отделения по контролю за оборотом наркотиков Отдела МВД России по г. Жигулевску поступила оперативная информация, что местный житель 1991 года рождения может быть причастен к хранению запрещенных веществ. В результате проведенной проверки сведения подтвердились.Сотрудники полиции задержали подозреваемого около одного из домов на улице Приволжская. В ходе личного досмотра в присутствии понятых стражи порядка обнаружили в кармане куртки задержанного полиэтиленовый пакет с порошкообразным веществом. Эксперты установили, что изъятым является синтетический наркотик массой 1,12 грамма.В ходе беседы с полицейскими задержанный пояснил, что хранил запрещенное вещество без цели сбыта. В настоящее время стражи порядка тщательно проверяют эту версию. По данным оперативников, злоумышленник нигде не работает и ранее уже привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления.В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.