В Жигулевске мужчина похитил с дачи железный бак из-за нехватки денег

102

В дежурную часть ОМВД России по городу Жигулевску поступило сообщение о том, что с дачного участка, расположенного в микрорайоне Александровское поле, похищают металлическую емкость. Незамедлительно по указанному адресу выехали сотрудники полиции, которые задержали манипулятор с погруженной на нем емкостью не далеко от места происшествия. Сам злоумышленник успел скрыться. Стражи порядка осмотрели место происшествия, опросили свидетелей произошедшего, установили личность потерпевшего. В ходе проведенной работы полицейские установили: злоумышленник сообщил водителю манипулятора, что якобы дачный участок принадлежит ему, и он хочет сдать свою емкость в пункт приема металлолома. Однако за погрузкой чужого имущества наблюдал сосед по дачному участку, который и вызвал правоохранителей. Владелец емкости оценил причиненный ему ущерб на сумму 6 000 рублей.Подозреваемый – местный житель 1990 года рождения, который ранее в поле зрения правоохранителей не попадал. В ближайшее время правоохранители вернут похищенное имущество законному владельцу. В ходе опроса подозреваемый признал свою вину и пояснил, что совершил преступление из-за трудного материального положения.Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД. Санкцией статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.