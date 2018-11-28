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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Жигулевске мужчина похитил с дачи железный бак из-за нехватки денег

28 ноября 2018 09:45
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В Жигулевске мужчина похитил с дачи железный бак из-за нехватки денег
Он хотел сдать добычу в металлолом.

В дежурную часть ОМВД России по городу Жигулевску поступило сообщение о том, что с дачного участка, расположенного в микрорайоне Александровское поле, похищают металлическую емкость. Незамедлительно по указанному адресу выехали сотрудники полиции, которые задержали манипулятор с погруженной на нем емкостью не далеко от места происшествия. Сам злоумышленник успел скрыться. Стражи порядка осмотрели место происшествия, опросили свидетелей произошедшего, установили личность потерпевшего. В ходе проведенной работы полицейские установили: злоумышленник сообщил водителю манипулятора, что якобы дачный участок принадлежит ему, и он хочет сдать свою емкость в пункт приема металлолома. Однако за погрузкой чужого имущества наблюдал сосед по дачному участку, который и вызвал правоохранителей. Владелец емкости оценил причиненный ему ущерб на сумму 6 000 рублей.

Подозреваемый – местный житель 1990 года рождения, который ранее в поле зрения правоохранителей не попадал. В ближайшее время правоохранители вернут похищенное имущество законному владельцу. В ходе опроса подозреваемый признал свою вину и пояснил, что совершил преступление из-за трудного материального положения.

Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД. Санкцией статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

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