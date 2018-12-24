В Жигулевске из-за хлопка газа обрушились перекрытия гаража

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23 декабря днем в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о хлопке газового баллона по адресу: г. о. Жигулевск, проезд Отважный.По прибытии на место установлено, что произошел хлопок газового баллона с частичным обрушением железобетонных перекрытий гаража.По уточненным данным в результате происшествия пострадали три подростка (2 подростка 2002 и один подросток 2004 г. р.). Направлены в ГБУЗ СО «Жигулевская ЦГБ».Для ликвидации привлечено: 25 человек и 11 единиц техники, в том числе от МЧС России: 12 человек личного состава и 5 единиц техники.Дополнительная информация уточняется, сообщает облМЧС.Фоо из архива ведомства.