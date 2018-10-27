В Железнодорожном районе Самары горел частный дом

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С пятницу, 26 октября в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре по адресу: г.о. Самара, Железнодорожный р-н, ул. Неверова.Горел частный дом на 20 м2.На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 12 человек личного состава и 3 единицы техники, сообщает облМЧС.Причина пожара и ущерб от него устанавливается.Фото из архива ведомства.