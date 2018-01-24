В Железнодорожном районе Самары 27 человек тушили крупный пожар

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Во вторник, 23 января, по адресу: г.о. Самара, Железнодорожный р-н, 4-ый переулок, произошел пожар. Горела частная баня и надворные постройки на 100 м2.На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 27 человек личного состава и 13 единиц техники.Меньше чем за полтора часа они справились с огнем.Причина пожара и ущерб от него устанавливается, сообщает облМЧС.