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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Южном проезде в Самаре загорелась балконная рама

3 августа 2018 10:29
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В Южном проезде в Самаре загорелась балконная рама
Устанавливают причину пожара.

Вчера, 2 августа, по адресу: г.о. Самара, Советский р-н, Южный проезд, произошел пожар. Горела балконная рама на 0,5 м2.

На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 10 человек личного состава и 3 единицы техники.

Пожар ликвидирован до прибытия пожарных подразделений.

Причина пожара и ущерб от него устанавливается, сообщает облМЧС.

Фото из архива облМЧС.
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