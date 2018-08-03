В Южном проезде в Самаре загорелась балконная рама

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Вчера, 2 августа, по адресу: г.о. Самара, Советский р-н, Южный проезд, произошел пожар. Горела балконная рама на 0,5 м2.На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 10 человек личного состава и 3 единицы техники.Пожар ликвидирован до прибытия пожарных подразделений.Причина пожара и ущерб от него устанавливается, сообщает облМЧС.Фото из архива облМЧС.