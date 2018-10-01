В Волжском районе в качестве овощеводов работали нелегальные мигранты

92

Сотрудники ГУ МВД и УФСБ России по Самарской области при силовой поддержке бойцов ОМОНа самарского управления Росгвардии провели оперативно-профилактическое мероприятие на территории тепличного комплекса в Волжском районе. Правоохранители выявляли иностранных граждан, находящихся на территории России с нарушениями миграционного законодательства.В ходе проведения операции установлены 30 граждан, осуществляющих трудовую деятельность в качестве овощеводов. В отношении иностранцев, находящихся на территории России незаконно, составлены 19 административных протоколов, сообщает облМВД.