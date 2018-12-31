В Волжском районе сгорели два вагончика на 40 кв. метрах

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30 декабря оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре по адресу: Волжский р-н, Южное шоссе.Горели два бытовых вагончика на 40 м2.На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 9 человек личного состава и2 единиц техники, сообщает облМЧС. Причина пожара и ущерб от него устанавливается.Фото из архива ведомства.