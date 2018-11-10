В Волжском районе произошло ЧП на Волге

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Рано утром в субботу, 10 ноября, произошло ЧП на воде по адресу: м.р. Волжский, р. Волга, Петровский затон.К месту происшествия выезжали спасательные подразделения, в составе: 2 человека личного состава и 1 единица техники.Проводились аварийно-спасательные работы, сообщает облМЧС.Подробности устанавливаются.Фото из архива ведомства.