В Волжском районе на воде сгорел катер

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14 ноября поздно вечером в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре по адресу: м.р. Волжский, п. Падовка. Горел катер на воде на 60 м2.На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 18 человек личного состава и 4 единицы техники.На ликвидацию пожара понадобился час, сообщает облМЧС.Причина пожара и ущерб от него устанавливается.Фото из архива ведомства.