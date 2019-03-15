В Волжском районе иномарка Volkswagen Polo спровоцировала ДТП с пешеходом

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ДТП произошло в Волжском районе Самарской области 14 марта. Женщина 1973 года рождения, управляя автомобилем Volkswagen Polo, двигалась по автодороге «Самара-Волгоград» со стороны города Новокуйбышевск в направлении города Самара, на 16 км. 300 м., в условиях снегопада не учла дорожные и метеорологические условия, не справилась с управлением и врезалась в ВАЗ 21102, который двигался во встречном направлении.После данного столкновения автомобиль Volkswagen Polo продолжил движение и допустил столкновение с автомобилем ГАЗель, которая стояла на правой обочине, по ходу движения автомобиля, с последующим наездом на пешехода – мужчину 1964 года рождения, который находился около автомобиля ГАЗель. В результате ДТП пешеход получил телесные ранения, бригадой скорой медицинской помощи доставлен в городскую больницу, где был госпитализирован, сообщает облМВД.