В Волжском районе Самарской области нашли более 500 артиллерийских боеприпасов

87

В июле сотрудниками Управления ФСБ России по Самарской области проведено обследование участка местности, прилегающего к животноводческой ферме в п.Нур Волжского района Самарской области.В ходе обследования обнаружены штатные артиллерийские боеприпасы различных калибров (от 30 мм до 152 мм) в количестве 511 штук.В связи с угрозой самоподрыва указанных боеприпасов, саперами 15 мотострелковой бригады миротворческих сил МО РФ они вывезены на безопасное расстояние от населенного пункта и уничтожены путем подрыва с применением накладных зарядов.Сейчас выясняют обстоятельства появления снарядов на указанном участке, и лиц, причастных к незаконному приобретению, перевозке и хранению боеприпасов.Фото: pixabay.com