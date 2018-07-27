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В Волжском районе Самарской области нашли более 500 артиллерийских боеприпасов

27 июля 2018 09:25
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В Волжском районе Самарской области нашли более 500 артиллерийских боеприпасов
Их уничтожили саперы.

В июле сотрудниками Управления ФСБ России по Самарской области проведено обследование участка местности, прилегающего к животноводческой ферме в п.Нур Волжского района Самарской области.
В ходе обследования обнаружены штатные артиллерийские боеприпасы различных калибров (от 30 мм до 152 мм) в количестве 511 штук.
В связи с угрозой самоподрыва указанных боеприпасов, саперами 15 мотострелковой бригады миротворческих сил МО РФ они вывезены на безопасное расстояние от населенного пункта и уничтожены путем подрыва с применением накладных зарядов.

Сейчас выясняют обстоятельства появления снарядов на указанном участке, и лиц, причастных к незаконному приобретению, перевозке и хранению боеприпасов.

Фото: pixabay.com

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