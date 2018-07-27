В Волжском районе Самарской области нашли более 500 артиллерийских боеприпасов
27 июля 2018 09:25
87
В июле сотрудниками Управления ФСБ России по Самарской области проведено обследование участка местности, прилегающего к животноводческой ферме в п.Нур Волжского района Самарской области.
В ходе обследования обнаружены штатные артиллерийские боеприпасы различных калибров (от 30 мм до 152 мм) в количестве 511 штук.
В связи с угрозой самоподрыва указанных боеприпасов, саперами 15 мотострелковой бригады миротворческих сил МО РФ они вывезены на безопасное расстояние от населенного пункта и уничтожены путем подрыва с применением накладных зарядов.
Сейчас выясняют обстоятельства появления снарядов на указанном участке, и лиц, причастных к незаконному приобретению, перевозке и хранению боеприпасов.
Фото: pixabay.com
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
27 июля 2018 01:00
Это уже второе за месяц громкое расследование, связанное со структурами «Роскосмоса». Закон
208
26 июля 2018 23:52В Серпухове уволили четырех полицейских после убийства 5-летней девочки
Кроме того, к строгой дисциплинарной ответственности привлечен начальник управления участковых уполномоченных подразделения по делам несовершеннолетних... Закон
278
26 июля 2018 16:31Руководством Росгвардии назначена служебная проверка по выяснению законность происхождения недвижимости Дмитрия Сазонова
По предварительным данным, это поместье (Студёный овраг, 3-я линия) в его декларации отсутствует. Закон
282
25 июля 2018 21:48
Суд не согласился с доводами защиты, которая указала, что форму нужно рассматривать как театральный реквизит. Закон
337
25 июля 2018 20:34
В ноябре 2017 года Попов умер от причиненных ему ран. Закон
412
24 июля 2018 20:56
По данным следствия, он использовал служебное положение для оказания содействия предпринимателям, подконтрольным областному МЧС. Закон
414
24 июля 2018 02:08
Адвокат потерпевших связывает это со скандалом вокруг видеозаписи из ярославской колонии. Закон
761
Происшествия
27 июля 2018 09:25
Их уничтожили саперы. Происшествия
76
26 июля 2018 15:48
В электропоезде одному из пассажиров стало плохо - мужчина начал задыхаться, пожаловался на жжение в груди соседу по электричке. Происшествия
174
26 июля 2018 15:34
По предварительным данным конфликт между мужчинами произошел во время распития алкоголя. Происшествия
144
Криминал
26 июля 2018 13:37
Возбуждено уголовное дело. Криминал
282
26 июля 2018 12:17
Возбуждено уголовное дело. Криминал
160
26 июля 2018 11:32
Его задержали в момент получения взятки в сумме 100 тыс. руб. Криминал
290
Видео
26 июля 2018 11:32
Его задержали в момент получения взятки в сумме 100 тыс. руб. Криминал
290
25 июля 2018 20:35
Он будет готовить команду к чемпионату Европы. В стране
372
22 июля 2018 10:17
На некоторых улицах серьезно повреждена проезжая часть. Происшествия
831
12 июля 2018 11:11
Они унесли с собой 26 гаджетов. Происшествия
646
10 июля 2018 09:29
Автор ролика сообщает, что нефтяное пятно длиной около одного километра. Экология
673
3 июля 2018 12:53
В документальный фильм вошли красивейшие места Самарской области. Культура
844
Фоторепортажи
14 июля 2018 22:46
Участники в танце прошли до Струковского сада. Социум
1312
7 июля 2018 21:08
А в 22:00 по самарскому времени там начнется трансляция матча между командами России и Хорватии. ЧМ-2018
1246
1 июля 2018 08:50
Он был посвящен предстоящему матчу Бразилия-Мексика. Социум
2959
25 июня 2018 20:49
Поддержать нашу команду собралась полная площадь. ЧМ-2018
2028
24 июня 2018 21:18
Участники прошли по ул.Куйбышева до Струковского парка. ЧМ-2018
3186
2 июня 2018 20:11
В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа. Культура
496
Мероприятия