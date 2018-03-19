В Волжском районе Лада Калина столкнулась с электричкой, погибли двое

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Утром 19 марта мужчина 1944 года рождения, управляя автомашиной «Лада Калина», двигался по автодороге «Волжский - Курумоч - Власть Труда» в направлении п. Курумоч.По предварительной информации полицейских, на 2 км данной автодороги, водитель выехал на нерегулируемый железнодорожный переезд, в результате чего допустил столкновение с проезжающей электричкой. В результате ДТП водитель автомашины и его пассажир – женщина 1936 года – рождения скончались на месте происшествия.По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба УТ МВД России по ПФО.