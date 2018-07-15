Я нашел ошибку
Главные новости: 
И это случилось.
С мая магазин обещая вернуть клиентам деньги за купленные телевизоры, если сборная Бельгии забьет на чемпионате мира более 15 голов
Переименование вызвало резкую критику со стороны председателя Коммунистической партии России Геннадия Зюганова.
РПЦ призывает переименовать названные в честь большевиков улицы
Уважаемые работники металлургической отрасли! Примите искренние поздравления с профессиональным праздником – Днем металлурга!
Поздравление Дмитрия Азарова с Днем металлурга
В связи с неблагоприятными погодными явлениями на территории Самарской области, Главное управление призывает водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию движения.
МЧС: В Самарской области местами ожидается гроза с порывистым ветром
Самарцев приглашают в Струковский парк на концерт духового оркестра
Самарцев приглашают в Струковский парк на концерт духового оркестра
Ученые назвали пять продуктов, позволяющих эффективно сжечь жир В их числе грейпфрут и артишоки.
Ученые назвали пять продуктов, позволяющих эффективно сжечь жир
В Тольятти затопило магистрали и экспресс с сотрудниками КуйбышевАзота
В Тольятти затопило магистрали и экспресс с сотрудниками КуйбышевАзота
Россияне назвали своего фаворита в финале ЧМ
Россияне назвали своего фаворита в финале ЧМ
сегодня  Воскресенье,15 июля, 14:08
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +30 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 15/07:
USD 62.29
0.08
EUR 72.47
-0.21
Искать
Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Тольятти затопило магистрали и экспресс с сотрудниками КуйбышевАзота

15 июля 2018 11:44
240
В Тольятти затопило магистрали и экспресс с сотрудниками КуйбышевАзота
На дорогах «поплыли автомобили».

Вчера вечером, 14 июля, в Автограде прошел сильнейший ливень. За каких-то полчаса дождь полностью затопил крупные дороги города.

Кроме того, на дорогах «поплыли автомобили», а в некоторые из них начала сочиться вода. Так, она проникла в салон автобуса, везущего сотрудников ПАО «КуйбышевАзот», пишет "РегионСамара".

Фото 63.ру.
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Закон
14 июля 2018  13:11
iFly аффилирована с сооснователем туроператора Tez Tour, но также перевозила клиентов «Интуриста» и TUI.
Гендиректор авиакомпании iFly арестован по делу о получении взятки
 iFly аффилирована с сооснователем туроператора Tez Tour, но также перевозила клиентов «Интуриста» и TUI.  Закон
375
13 июля 2018  23:00
Аналогичное наказание со штрафом в размере 300 тысяч рублей суд назначил еще одному фигуранту этого дела.
Экс-замдиректора Эрмитажа получил условный срок за хищение 30 млн рублей
Аналогичное наказание со штрафом в размере 300 тысяч рублей суд назначил еще одному фигуранту этого дела.  Закон
687
13 июля 2018  22:12
Применение которых позволит минимизировать ошибки при привлечении врачей к ответственности. В 2017 году СК возбудил против врачей почти 1800 уголовных дел.
СК предложил добавить в Уголовный кодекс две новые статьи для врачей
Применение которых позволит минимизировать ошибки при привлечении врачей к ответственности. В 2017 году СК возбудил против врачей почти 1800 уголовных дел.   Закон
490
12 июля 2018  16:34
Преподавателю тольяттинского политехнического колледжа грозит до 8 лет колонии за взятку
Преподавателю тольяттинского политехнического колледжа грозит до 8 лет колонии за взятку
  Закон
328
12 июля 2018  16:31
В Сызрани глава сельского поселения предстанет перед судом за получение взятки
В Сызрани глава сельского поселения предстанет перед судом за получение взятки
  Закон
309
12 июля 2018  14:08
Выделенных государством на покупку микрофонов для выступления.
Руководитель сборной Таджикистана по КВН получил 12 лет колонии строгого режима за растрату $13,5 тыс
Выделенных государством на покупку микрофонов для выступления.  Закон
266
12 июля 2018  11:21
Самарец, не оплативший во время задолженность по исполнительным производствам за нарушение ПДД, увеличил свой долг в 1,5 раза.
Самарец, не оплативший во время задолженность по исполнительным производствам за нарушение ПДД, увеличил свой долг в 1,5 раза
Общая сумма задолженности мужчины составила свыше 29 тысяч рублей. Закон
196
Весь список
Происшествия
15 июля 2018  11:44
В Тольятти затопило магистрали и экспресс с сотрудниками КуйбышевАзота
В Тольятти затопило магистрали и экспресс с сотрудниками КуйбышевАзота
На дорогах «поплыли автомобили». Происшествия
238
15 июля 2018  10:25
Сызранка отравилась рыбой, купленной в гипермаркете
Сызранка отравилась рыбой, купленной в гипермаркете
Она утверждает, что три дня пролежала дома с острым пищевым отравлением и температурой. Происшествия
204
15 июля 2018  10:17
В Самаре маршрутка столкнулась с внедорожником Mitsubishi ДТП произошло на пересечении проспекта Кирова и Вольской.
В Самаре маршрутка столкнулась с внедорожником Mitsubishi
ДТП произошло на пересечении проспекта Кирова и Вольской. Происшествия
225
Весь список
Криминал
13 июля 2018  14:00
Муж в Саратове убил жену за неумение вести хозяйство
Муж в Саратове убил жену за неумение вести хозяйство
Во время словесной ссоры подсудимый упрекнул жену в том, что она накануне готовила пищу, поставила на плиту кастрюлю и забыла о ней. Криминал
236
13 июля 2018  11:24
У самарца изъяли 8 кг сильнодействующих веществ С него взята подписка о невыезде.
У самарца изъяли 8 кг сильнодействующих веществ
С него взята подписка о невыезде. Криминал
185
13 июля 2018  11:12
Сегодня стартуют слушания по делу экс-замглавы Ленинского района
Сегодня стартуют слушания по делу экс-замглавы Ленинского района Самары
Он обвиняется по трем статьям УК РФ, ему угрожает от 7 до 12 лет колонии и крупный штраф.  Криминал
204
Весь список


Видео
12 июля 2018  11:11
Четверо подростков за 30 секунд ограбили магазин на 27 тысяч долларов Они унесли с собой 26 гаджетов.
Четверо подростков за 30 секунд ограбили магазин на 27 тысяч долларов
Они унесли с собой 26 гаджетов.
Происшествия
298
10 июля 2018  09:29
Рыбаки на Волге под Сызранью засняли крупное нефтяное пятно Автор ролика сообщает, что нефтяное пятно длиной около одного километра.
Рыбаки на Волге под Сызранью засняли крупное нефтяное пятно
Автор ролика сообщает, что нефтяное пятно длиной около одного километра.
Экология
366
3 июля 2018  12:53
Самарская киностудия «Три товарища» представила документальный фильм о Самарском крае
Самарская киностудия «Три товарища» представила документальный фильм о Самарском крае
В документальный фильм вошли красивейшие места Самарской области.
Культура
547
1 июля 2018  11:11
В центре Самары очевидцы засняли на видео смерч
В центре Самары очевидцы засняли на видео смерч
Местные жители гадают, что стало причиной явления.
Происшествия
2080
25 июня 2018  10:34
Сборная России показала, как их встретили в Самаре Не менее колоритно приветствовали игроков в гостинице.
Сборная России показала, как их встретили в Самаре
Не менее колоритно приветствовали игроков в гостинице. 
ЧМ-2018
2513
20 июня 2018  14:02
Подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве с нацпарком Самарская лука
Подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве с нацпарком Самарская лука
Договор заключен между Ставропольским районом, г.о.Жигулевск и национальным парком. Экология
1034
Весь список

Фоторепортажи
14 июля 2018  22:46
Танцевальный парад-флэшмоб на ул. Куйбышева в Самаре: ФОТО Участники в танце прошли до Струковского сада.
Танцевальный парад-флэшмоб на ул. Куйбышева в Самаре: ФОТО
Участники в танце прошли до Струковского сада.
Социум
859
7 июля 2018  21:08
Множество самарцев смотрели в фан-зоне матч между сборными Англии и Швеции: ФОТО
Множество самарцев смотрели в фан-зоне матч между сборными Англии и Швеции: ФОТО
А в 22:00 по самарскому времени там начнется трансляция матча между командами России и Хорватии.
ЧМ-2018
946
1 июля 2018  08:50
В Самаре по ул. Куйбышева прошел карнавал в честь ЧМ: ФОТО
В Самаре по ул. Куйбышева прошел карнавал в честь ЧМ: ФОТО
Он был посвящен предстоящему матчу Бразилия-Мексика. Социум
2660
25 июня 2018  20:49
Как самарцы и гости болели за сборную Росси в фан-зоне: ФОТО
Как самарцы и гости города болели за сборную Росси в фан-зоне: ФОТО
Поддержать нашу команду собралась полная площадь. ЧМ-2018
1719
24 июня 2018  21:18
В Самаре состоялось шествие-флешмоб в поддержку сборной России по футболу: ФОТО
В Самаре состоялось шествие-флешмоб в поддержку сборной России по футболу: ФОТО
Участники прошли по ул.Куйбышева до Струковского парка.
ЧМ-2018
2889
2 июня 2018  20:11
В Самаре проходит фестиваль ВолгаФест: ФОТО В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа.
В Самаре проходит фестиваль "ВолгаФест": ФОТО
В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа.
Культура
275
Весь список

Мероприятия
Самарцев приглашают в Струковский парк на концерт духового оркестра
На набережной в Самаре пройдет турнир по пенальти
В выходные слушаем духовой оркестр в Струковском саду
Весь список
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда