В Тольятти задержали сообщившего о минировании больницы
22 февраля 2019 09:31
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В дежурную часть отдела полиции №23 УМВД России по г. Тольятти поступило сообщение о минировании одной из больниц города.
По указанному адресу была направлена следственно-оперативная группа. Прибывшие на место полицейские провели проверочные мероприятия, в результате которых ничего опасного обнаружено не было. Правоохранители определили номер, с которого был произведен телефонный звонок - он принадлежал жителю Тольятти. В результате проведения оперативных мероприятий стражи порядка установили местонахождение звонившего и задержали его. Подозреваемым оказался мужчина 1969 года рождения, ранее судимый за незаконное хранение наркотиков, грабеж, разбой и угон автомобиля.
По данному факту в отношении мужчины возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.
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