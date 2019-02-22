В Тольятти задержали сообщившего о минировании больницы

133

В дежурную часть отдела полиции №23 УМВД России по г. Тольятти поступило сообщение о минировании одной из больниц города.По указанному адресу была направлена следственно-оперативная группа. Прибывшие на место полицейские провели проверочные мероприятия, в результате которых ничего опасного обнаружено не было. Правоохранители определили номер, с которого был произведен телефонный звонок - он принадлежал жителю Тольятти. В результате проведения оперативных мероприятий стражи порядка установили местонахождение звонившего и задержали его. Подозреваемым оказался мужчина 1969 года рождения, ранее судимый за незаконное хранение наркотиков, грабеж, разбой и угон автомобиля.По данному факту в отношении мужчины возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.