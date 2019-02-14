В Тольятти возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налога на прибыль фирмой «Автодорстрой»
14 февраля 2019 11:57
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Тольяттинским МСО СУ СК возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.199 УК РФ по факту уклонения от уплаты налога на прибыль фирмой «Автодорстрой», подконтрольной клану Серперов. Об этом в твиттере пишет депутат Госдумы от Самарской области Александр Хинштейн. Сумма ущерба - 7,3 млн.
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