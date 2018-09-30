В Тольятти водителю, ранее лишенному прав, грозит уголовное наказание
30 сентября 2018 12:30
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В ходе патрулирования территории сотрудники ОГИБДД Управления МВД России по г. Тольятти во дворе дома на улице Баныкина заметили автомобиль ВАЗ-21074, водитель которого нарушил Правила дорожного движения. Полицейские остановили транспортное средство. При общении правоохранители заметили, что от автомобилиста исходит резкий запах алкоголя и предложили пройти ему медицинское освидетельствование, но он отказался.
В ходе проверки личности автолюбителя 1982 года рождения сотрудники полиции установили, что в августе 2018 года за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения он уже был подвергнут наказанию в виде административного ареста. По данным сотрудников полиции, злоумышленник ранее судим за вымогательство, в настоящее время нигде не работает и проживает в городе Тольятти.
Накануне в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.
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