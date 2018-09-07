В Тольятти владелица «Весты» оплатила долг по «коммуналке» после ареста автомобиля

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В отделе судебных приставов Автозаводского района №2 г. Тольятти Самарской области было возбуждено исполнительное производство о взыскании с гражданки С. задолженности по коммунальным платежам в размере 65 тысяч рублей.В рамках исполнительного производства было установлено, что женщина является владелицей автомобиля «Лада Vesta». Судебный пристав-исполнитель осуществил выход по месту жительства гражданки С., с целью составления акта описи и ареста на имущество должницы. Принадлежащей ей автомобиль был изъят и погружен на эвакуатор. Он был вывезен на штрафстоянку и передан на ответственное хранение взыскателю.Работники Службы пояснили женщине, что для погашения задолженности у нее есть 10 дней. Если же по истечению этого срока, она не исполнит своих обязательств, то автомобиль будет передан на торги и вырученные после его реализации денежные средства пойдут в счет погашения долга, а разница будет возвращена должнице.На следующий день гражданка С. погасила задолженность в полном объеме. Арест с автомобиля был снят, а транспортное средство возвращено владелице. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.