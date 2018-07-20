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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Тольятти упала опора ЛЭП, загорелась трава

20 июля 2018 09:57
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В Тольятти упала опора ЛЭП, загорелась трава Местным жителям удалось ликвидировать огонь собственными силами.
Местным жителям удалось ликвидировать огонь собственными силами.

Комсомольском районе Автограда рухнула опора линий электропередач. Один из местных жителей сообщил, что из-за падения конструкции возле дороги загорелась трава.

Тольяттинцам удалось ликвидировать огонь собственными силами. Они выкопали небольшую траншею для того, чтобы пламя не перекинулось на деревья и кусты. Затем потушили небольшой пожар песком, пишет Регион Самара.

Очевидцы сделали фото с места происшествия.

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