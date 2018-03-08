В Тольятти тушили пожар на 20 кв. метрах

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Днем 7 марта по адресу: г.о. Тольятти, Центральный р-н, ул. Мира, произошел пожар.Горели домашние вещи на 20 м2.На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 9 человек личного состава и 2 единицы техники.Они быстро справились с огнем, сообщает облМЧС.Причина пожара и ущерб от него устанавливается.