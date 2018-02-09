В Тольятти сотрудники Росгвардии разыскали «уклониста»

281

Подозреваемый в уклонении от призыва на военную службу был задержан сотрудниками Росгвардии на улице Карла Маркса в Тольятти. Патрулировавший Центральный район города экипаж вневедомственной охраны заметил молодого человека, который при виде служебного автомобиля ускорил шаг и попытался как можно быстрее уйти из поля зрения стражей правопорядка. Патрульные решили узнать причину такого поведения и остановили пешехода.Установив личность молодого человека, сотрудники Росгвардии выяснили, что он находится в розыске, так как умышленно не явился для прохождения мероприятий, связанных с призывом на военную службу и последующей отправкой к месту несения военной службы. При этом документов о наличии уважительной причины, по которой он не явился в военный комиссариат, житель Тольятти 1995 года рождения не предоставил.Экипаж вневедомственной охраны доставил задержанного в отдел полиции. В дальнейшем Следственное управление СК России по Самарской области возбудило уголовное дело, сообщает пресс-группа реготделения.