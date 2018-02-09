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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Тольятти снегоуборочный Bobcat врезался в иномарку Skoda Fabia

9 февраля 2018 12:51
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В Тольятти снегоуборочный Bobcat врезался в иномарку Skoda Fabia
Пострадала женщина-водитель легковушки.

Вечером 8 февраля мужчина 1959 года рождения, управляя транспортным средством «Bobcat B780» двигался по улице Комзина со стороны Лесопаркового шоссе. По предварительной информации полицейских, в районе световой опоры № 28 по улице Комзина, водитель осуществил выезд транспортного средства на встречную полосу движения и допустил столкновение с автомашиной «Skoda Fabia». В результате ДТП пострадал водитель автомашины «Skoda Fabia», 34-летняя женщина получила травму головы. После оказания медицинской помощи пострадавшей назначено амбулаторное лечение
По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, сообщает облМВД.

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