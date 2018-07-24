Я нашел ошибку
Главные новости: 
Автобусы №51 в Самаре будут ходить по новому расписанию
Автобусы №51 в Самаре будут ходить по новому расписанию
Через границу Самарской области пытались переместить угнанный автомобиль
Через границу Самарской области пытались переместить угнанный автомобиль
Самарский аэропорт «Курумоч» получил сертификат IIIA категории ИКАО
Самарский аэропорт «Курумоч» получил сертификат IIIA категории ИКАО
Бесплатный Wi-Fi появился на вокзале Средневолжская в Самаре
Бесплатный Wi-Fi появился на вокзале Средневолжская в Самаре
Жигулевск вошел в топ-10 малых городов России для путешествий и отдыха в августе
Жигулевск вошел в топ-10 малых городов России для путешествий и отдыха в августе
В Самаре столкнулись машина сотрудников ДПС и иномарка «Субару»
В Самаре столкнулись машина сотрудников ДПС и иномарка «Субару»
Легковые автомобили граждан поставят на воинский учет
Легковые автомобили граждан поставят на воинский учет
Жителей Самарской области традиционно приглашают на Праздник вишневого пирога
Жителей Самарской области традиционно приглашают на Праздник вишневого пирога
сегодня  Вторник, 24 июля, 12:21
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +25 °C, Тольятти  +25 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 24/07:
USD 63.2
-0.29
EUR 74.13
0.2
Искать
Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Тольятти с 20 этажа упала женщина

24 июля 2018 09:42
143
В Тольятти с 20 этажа упала женщина, потерявшая дочь
К сожалению, врачи не смогли ее спасти.

23 июля вечером у дома по Московскому проспекту было обнаружено тело 34-летней женщины. По предварительной информации, она упала из окна 20 этажа.
Женщина скончалась от полученных травм.

Как сообщает «Патруль Тольятти», погибшая являлась матерью пятилетней девочки, которая упала с 20 этажа того же дома 27 июня. Ребенок скончался до прибытия скорой помощи.
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Закон
24 июля 2018  02:08
Адвокат потерпевших связывает это со скандалом вокруг видеозаписи из ярославской колонии.
Суд в Челябинске закрыл процесс по делу о пытках заключенных в колонии, в качестве повода указав публикации о нем в интернете
Адвокат потерпевших связывает это со скандалом вокруг видеозаписи из ярославской колонии.  Закон
404
24 июля 2018  01:48
В перспективе такой запрет может коснуться и остальных должников.
Должникам по алиментам запретят сдавать на прав
В перспективе такой запрет может коснуться и остальных должников.  Закон
353
23 июля 2018  22:32
Известно, что он официально безработный и ранее не был судим.
По подозрению в убийстве семилетней девочки в Самаре задержан сожитель ее матери
Известно, что он официально безработный и ранее не был судим.  Закон
410
23 июля 2018  15:27
Уголовное дело возбуждено в этот же день, сейчас ведется следствие.
У водителя МП "Самарагорсвет" изъято больше 7,7 кг наркотиков
Уголовное дело возбуждено в этот же день, сейчас ведется следствие.   Закон
302
23 июля 2018  14:34
Приговором федерального суда Железнодорожного района города Самары Самарской области Гафурову назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года, Семину – 2 года лишения свободы и Ковергину – 6 месяцев лишения свободы.
В Самаре осуждены пособники и подстрекатели к причинению тяжкого вреда здоровью человека
Приговором федерального суда Железнодорожного района города Самары Самарской области Гафурову назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года,... Закон
259
20 июля 2018  19:02
В Сызрани молодого человека за "покушение на убийство" и нападение на фельдшера скорой помощи ждет суд
В Сызрани молодого человека за "покушение на убийство" и нападение на фельдшера скорой помощи ждет суд
  Закон
437
20 июля 2018  18:54
За не проведение проверки в кафе.
Администратор самарского кафе попал под уголовное дело за дачу взятки сотруднику Роспотребнадзора
За не проведение проверки в кафе.  Закон
376
Весь список
Происшествия
24 июля 2018  11:15
В Самаре столкнулись машина сотрудников ДПС и иномарка «Субару»
В Самаре столкнулись машина сотрудников ДПС и иномарка «Субару»
ДТП произошло на пересечении улицы Нагорной и проспекта Кирова. Происшествия
101
24 июля 2018  10:01
В Самаре в подвале предположительно нашли почти килограмм ртути
В Самаре в подвале предположительно нашли почти килограмм ртути
Точно вещество определят эксперты. Происшествия
123
24 июля 2018  09:47
Самарчанку, выкинувшую ребенка с балкона, признали вменяемой
Самарчанку, выкинувшую ребенка с балкона, признали вменяемой
Женщина рассказала, что у нее якобы случилась белая горячка. Происшествия
112
Весь список
Криминал
24 июля 2018  12:01
Через границу Самарской области пытались переместить угнанный автомобиль
Через границу Самарской области пытались переместить угнанный автомобиль
Водителем оказался иностранный гражданин. Криминал
10
24 июля 2018  10:30
Самарец на 10,5 лет отправится в колонию за сбыт героина
Самарец на 10,5 лет отправится в колонию за сбыт героина
Ранее мужчину уже судили. Криминал
119
23 июля 2018  14:00
Работодатели спрятали тело убитого пастуха из Самарской области Причиной убийства стала ссора из-за работы.
Работодатели спрятали тело убитого пастуха из Самарской области
Причиной убийства стала ссора из-за работы. Криминал
307
Весь список


Видео
22 июля 2018  10:17
В Самаре ливнем затопило гипермаркет «Леруа Мерлен» в ТЦ «Космопорт»: видео
В Самаре ливнем затопило гипермаркет «Леруа Мерлен» в ТЦ «Космопорт»: видео
На некоторых улицах серьезно повреждена проезжая часть.
Происшествия
721
12 июля 2018  11:11
Четверо подростков за 30 секунд ограбили магазин на 27 тысяч долларов Они унесли с собой 26 гаджетов.
Четверо подростков за 30 секунд ограбили магазин на 27 тысяч долларов
Они унесли с собой 26 гаджетов.
Происшествия
552
10 июля 2018  09:29
Рыбаки на Волге под Сызранью засняли крупное нефтяное пятно Автор ролика сообщает, что нефтяное пятно длиной около одного километра.
Рыбаки на Волге под Сызранью засняли крупное нефтяное пятно
Автор ролика сообщает, что нефтяное пятно длиной около одного километра.
Экология
599
3 июля 2018  12:53
Самарская киностудия «Три товарища» представила документальный фильм о Самарском крае
Самарская киностудия «Три товарища» представила документальный фильм о Самарском крае
В документальный фильм вошли красивейшие места Самарской области.
Культура
766
1 июля 2018  11:11
В центре Самары очевидцы засняли на видео смерч
В центре Самары очевидцы засняли на видео смерч
Местные жители гадают, что стало причиной явления.
Происшествия
2349
25 июня 2018  10:34
Сборная России показала, как их встретили в Самаре Не менее колоритно приветствовали игроков в гостинице.
Сборная России показала, как их встретили в Самаре
Не менее колоритно приветствовали игроков в гостинице. 
ЧМ-2018
2785
Весь список

Фоторепортажи
14 июля 2018  22:46
Танцевальный парад-флэшмоб на ул. Куйбышева в Самаре: ФОТО Участники в танце прошли до Струковского сада.
Танцевальный парад-флэшмоб на ул. Куйбышева в Самаре: ФОТО
Участники в танце прошли до Струковского сада.
Социум
1228
7 июля 2018  21:08
Множество самарцев смотрели в фан-зоне матч между сборными Англии и Швеции: ФОТО
Множество самарцев смотрели в фан-зоне матч между сборными Англии и Швеции: ФОТО
А в 22:00 по самарскому времени там начнется трансляция матча между командами России и Хорватии.
ЧМ-2018
1168
1 июля 2018  08:50
В Самаре по ул. Куйбышева прошел карнавал в честь ЧМ: ФОТО
В Самаре по ул. Куйбышева прошел карнавал в честь ЧМ: ФОТО
Он был посвящен предстоящему матчу Бразилия-Мексика. Социум
2885
25 июня 2018  20:49
Как самарцы и гости болели за сборную Росси в фан-зоне: ФОТО
Как самарцы и гости города болели за сборную Росси в фан-зоне: ФОТО
Поддержать нашу команду собралась полная площадь. ЧМ-2018
1950
24 июня 2018  21:18
В Самаре состоялось шествие-флешмоб в поддержку сборной России по футболу: ФОТО
В Самаре состоялось шествие-флешмоб в поддержку сборной России по футболу: ФОТО
Участники прошли по ул.Куйбышева до Струковского парка.
ЧМ-2018
3115
2 июня 2018  20:11
В Самаре проходит фестиваль ВолгаФест: ФОТО В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа.
В Самаре проходит фестиваль "ВолгаФест": ФОТО
В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа.
Культура
423
Весь список

Мероприятия
Жителей Самарской области традиционно приглашают на Праздник вишневого пирога
Всероссийский фестиваль-регата памяти Владимира Высоцкого 25 июля пройдет в Самаре
Самарцев приглашают на фестиваль песен в день памяти Владимира Высоцкого
Весь список
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда