В Тольятти разыскивают женщин, укравших кошелек

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5 ноября в период времени с 13.00 час. по 14.00 час. неустановленные лица, находясь на овощном рынке на улице Тополиная в Тольятти, похитили из сумки кошелек, в котором находились денежные средства в сумме 7500 рублей и банковская карта, с которой в последующем неизвестные похитили денежные средства в сумме 500 рублей, сообщает облМВД.За совершение данного преступления разыскиваются:1. Женщина среднего телосложения, на вид 30-34 года, рост 165-170 см., похожа на цыганку, кожа лица смуглая. Одета: куртка матерчатая бежевого цвета с капюшоном до колен, темные зауженные брюки, полуботинки черного цвета.2. Женщина, полного телосложения, на вид 30-34 года, рост 165-179 см., похожа на цыганку, кожа лица смуглая. Одета: куртка черного цвета с капюшоном, черные зауженные брюки, темно-синие кеды, ярко-красная кофта.Всем, кому что-либо известно о личности и местонахождении разыскиваемых, просьба сообщить по телефону дежурной части отдела полиции № 22 Управления МВД России по г. Тольятти: 8(8482)30-37-02, 8(8482)93-46-02 или 89966192870, 89272001007 (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи).