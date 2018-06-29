В Тольятти разыскивают девочку-подростка, ушедшую из больницы
29 июня 2018 09:37
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Сотрудники отдела полиции №23 УМВД России по Тольятти ведут поиски девочки 2004 года рождения.
25 июня 2018 года в дежурную часть отдела полиции № 23 УМВД России по г.Тольятти поступило заявление от медицинской сестры одной из городских больниц, где девочка находилась на лечении. Медицинский работник сообщила, что несовершеннолетняя пациентка самовольно ушла из отделения и до настоящего времени не вернулась.
Приметы ребенка: на вид 15 лет, рост 164 см., худощавого телосложения, глаза зеленые. Была одета: розовые брюки, черная кофта с розовыми цветами, светлые кроссовки, сообщает облМВД.
Если вам что-либо известно о местонахождении девочки, просьба сообщить по телефонам: ОУР 8(8482)93-47-50; ОДЧ 8(8482)24-50-02,
8(917)122-38-34 , 8(929)714-59-81, 102 или 02 или в ближайший территориальный отдел полиции.
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