В Тольятти после ДТП с КАМАЗом и легковушкой понадобилась помощь спасателей
7 февраля 2018 09:43
146
В среду, 7 февраля, в Тольятти произошло ДТП. На перекрестке улиц Комсомольской и Новозаводской столкнулись «Лада-Гранта» и КАМАЗ. Об этом сообщил руководитель Центра гражданской защиты Андрей Дербенев.
— Авария произошла во втором часу ночи. В результате бокового столкновения «Лады-Гранта» и КАМАЗа серьезно пострадал пассажир легковушки, — рассказал Андрей Дербенев.
Спасатели использовали гидравлический инструмент
Водителю «Гранты» также потребовалась помощь. Позднее его госпитализировали с травмами различной тяжести, пишет 63.ру.
По словам Андрея Дербенева, в Тольятти участились ночные аварии.
— В основном это происходит именно на перекрестках, когда улицы особо не загружены транспортом. Поэтому мы настоятельно рекомендуем водителям быть предельно внимательными и аккуратными на городских дорогах, — рассказал руководитель Центра гражданской защиты.
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
7 февраля 2018 15:29
Они будут уничтожены. Закон
113
7 февраля 2018 15:05
Его ждет колония. Закон
318
6 февраля 2018 22:50
Однако никто не поверил, что это может произойти. Закон
424
6 февраля 2018 22:30
Виновнику ДТП грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет. Закон
404
6 февраля 2018 19:08
Закон
277
5 февраля 2018 22:50
Предприниматель, осуществляя деятельность в ювелирной мастерской, принимал лом золота для изготовления драгоценных изделий, а также драгоценные изделия для... Закон
276
5 февраля 2018 16:15
Четверо из которых местные жители, а двое жители соседних республик. Закон
262
Происшествия
7 февраля 2018 12:59
Трамвай застрял на перекрестке и перекрыл дорогу. Происшествия
154
7 февраля 2018 12:52
Устанавливают причину пожара. Происшествия
163
7 февраля 2018 12:25
На помощь семье пришла спасательная служба. Происшествия
146
Криминал
7 февраля 2018 12:34
Она схватилась за оружие в ходе словесной перепалки. Криминал
126
7 февраля 2018 11:19
Мужчина пытался избавиться от тещи и тестя. Криминал
178
7 февраля 2018 11:10
Сотрудники Росгвардии задержали похитителей. Криминал
141
Видео
30 января 2018 10:23
Госавтоинспекцией Самары совместно с социальными партнерами разработаны несколько видов табличек. Социум
501
30 января 2018 09:52
Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших. Криминал
532
15 января 2018 11:35
Глава региона предложил в первой декаде февраля в Похвистнево провести специальное совещание на эту тему. Социум
1755
15 января 2018 09:52
Горели домашние вещи. Происшествия
593
12 января 2018 13:31
Он отметил, что сегодня эффективное взаимодействие с органами прокуратуры выстроено на всех уровнях власти. Социум
586
24 августа 2017 10:48
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух. Криминал
7226
Фоторепортажи
2 февраля 2018 10:42
Выставка будет работать по 4 февраля в ВК «Экспо-Волга». Социум
377
20 ноября 2017 19:45
Это 11500 магазин X5 Retail Group. Новости компаний
3454
6 ноября 2017 20:20
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек. Социум
1991
17 сентября 2017 19:49
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и... Социум
2423
11 сентября 2017 13:15
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары. Социум
2312
13 августа 2017 12:12
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги. Спорт в регионе
1941
Мероприятия