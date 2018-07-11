В Тольятти полиция задержала пьяного водителя, увидев сообщение в Интернете
11 июля 2018 11:56
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Неравнодушный участник дорожного движения написал о нетрезвом водителе в социальной сети. Благодаря этому, правонарушитель был своевременно задержан экипажем ДПС.
О том, что за рулем белого "Рено" находится нетрезвый водитель, написал один из участников чата в соцсетях. Он уточнил, что автомобиль движется по улице Орджоникидзе в 5 квартале Автозаводского района Тольятти.
Полиция связалась с автором сообщения и вскоре экипаж ДПС задержал нарушителя, пишет СитиТраффик.
В отношении пьяного водителя собран административный материал по статье "Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения", сообщает ГУ МВД по Самарской области.
Для оперативного реагирования сотрудников полиции очевидцев грубых нарушений ПДД РФ просят сообщать информацию по телефону дежурной части ГИБДД г. Тольятти -22-80-05; ГИБДД, г. Самара 373-78-78; ГИБДД Самарской области 333-58-01
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