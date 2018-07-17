В Тольятти организация, проводящая экспертизы промышленной безопасности, сама работала с нарушением

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В отдел судебных приставов Центрального района г. Тольятти на исполнение поступил исполнительный документ, выданный судом в отношении организации, занимающейся проведением экспертиз промышленной безопасности. Дело в том, что компания сама допустила нарушение в той области, в которой вела проверки. В штате организации отсутствовали сотрудники, которые соответствовали бы требованиям, имели профессиональное образование, надлежащую квалификацию и необходимый стаж работы, а также в компании не была создана система производственного контроля для осуществления лицензируемого вида деятельности. На основании этого организация была признана судом виновной в совершении административного правонарушения по ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ «Нарушение требований промышленной безопасности или условий лицензий на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных объектов».С целью исполнения требований исполнительного документа судебным приставом в адрес государственной организации, осуществляющей надзор в сфере промышленной и энергетической безопасности, было направлено требование о приостановке действия лицензии, позволяющей должнику проводить экспертизы в этой области. Теперь в течение 90 суток компания не сможет осуществлять деятельность по данному направлению. Это время ей будет необходимо для того, чтобы исправить существующие нарушения, сообщает пресс-служба ведомства.