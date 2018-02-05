Я нашел ошибку
Главные новости: 
Российский союз промышленников и предпринимателей не устроил последний вариант постановления по «закону Яровой». Бизнесмены заверили, что требования властей приведут к росту тарифов на связь до 90%, и попросили смягчить условия.
СМИ узнали о новых требованиях бизнеса к разработчикам «закона Яровой»
Пострадали три человека. В настоящий момент на месте работают сотрудники полиции, скорой помощи и МЧС. Проводится эвакуации людей их здания.
Сотрудники полиции работают на месте взрыва бытового газа на улице Георгия Димитрова в Самаре
Посвященную 75-летию Победы в Сталинградской битве.
Самарская "Молодежка ОНФ" провела акцию «Память в танце. Случайный вальс»
Четверо из которых местные жители, а двое жители соседних республик.
В Самарской области в похищении 4-летнего мальчика обвиняются шесть человек
Лучше, чем жители большинства остальных стран, где проводились опросы, россияне разбираются только в строении атома. При этом треть россиян считает астрологию наукой.
Только 2% россиян справились с тестом из вопросов школьной программы
Госавтоинспекция убедительно просит водителей воздержаться от поездок на личном автомобиле, особенно загородных.
Региональная ГИБДД: На территории области обильный снегопад. Видимость снижена, асфальтовое покрытие скользкое
В Самаре на улице Георгия Димитрова в квартире, по предварительным данным, произошел взрыв газа. Видео
В Самаре на улице Георгия Димитрова в квартире, по предварительным данным, произошел взрыв газа. Видео
Об этом РБК рассказали друзья летчика.
Погибший в Сирии пилот Су-25 был родом из Воронежа и являлся потомственным военным
сегодня  Понедельник, 5 февраля, 16:58
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -5 °C, Тольятти  -4 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 05/02:
USD 56.04
-0.22
EUR 70.1
0.31
Искать
Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Тольятти обнаружили очередное незаконное игорное заведение

5 февраля 2018 11:22
126
В Тольятти обнаружили очередное незаконное игорное заведение
Полицейские пресекли проведение азартных игр.

При осуществлении комплекса оперативных мероприятий, направленных на выявление фактов организации незаконной игорной деятельности, сотрудники ОЭБиПК УМВД России по городу Тольятти получили информацию о том, что в одном из помещений дома, расположенного на бульваре Приморский, функционирует незаконное игорное заведение. По версии полицейских нелегальное заведение работало около четырех месяцев. В ходе осмотра места происшествия полицейские изъяли два игровых аппарата, шесть системных блоков, шесть мониторов. Оперативниками был установлен и задержан предполагаемый организатор противоправной деятельности – жительница Тольятти 1986 года рождения.

Из собранных полицейскими материалов следственным управлением СК России по Самарской области в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет, сообщает облМВД.
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Закон
5 февраля 2018  16:15
Четверо из которых местные жители, а двое жители соседних республик.
В Самарской области в похищении 4-летнего мальчика обвиняются шесть человек
Четверо из которых местные жители, а двое жители соседних республик.  Закон
44
5 февраля 2018  14:58
Ранее в МВД предлагали ужесточить наказание за повторное управление автомобилем в пьяном виде.
В Госдуму внесен на рассмотрение законопроект о конфискации авто у виновников «пьяных» ДТП
Ранее в МВД предлагали ужесточить наказание за повторное управление автомобилем в пьяном виде.  Закон
132
2 февраля 2018  17:20
Водитель, причастный к ДТП, обязан не покидать место происшествия, принять всевозможные меры для оказания доврачебной медицинской помощи пострадавшим, сообщить о случившемся в полицию.
ГИБДД: За оставление водителями места ДТП предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность
Водитель, причастный к ДТП, обязан не покидать место происшествия, принять всевозможные меры для оказания доврачебной медицинской помощи пострадавшим, сообщить... Закон
432
2 февраля 2018  16:06
Кофейни Friend Coffee самарской компании «ФД Групп» оштрафованы на 100 000 рублей за продажу сувениров с символикой ЧМ
Кофейни Friend Coffee самарской компании «ФД Групп» оштрафованы на 100 000 рублей за продажу сувениров с символикой ЧМ
  Закон
380
1 февраля 2018  23:32
Суд счел вину Белых полностью доказанной. Экс-губернатор считает свое преследование провокацией.
Экс-губернатор Кировской области Никита Белых получил восемь лет колонии
Суд счел вину Белых полностью доказанной. Экс-губернатор считает свое преследование провокацией.   Закон
409
1 февраля 2018  19:15
Он же звонил пожилым женщинам, представлялся их внуком и пояснял, что ему необходимы от 5000 рублей до 10000 рублей, так как возникли проблемы с сотрудниками правоохранительных органов.
В Тольятти предстанет перед судом похититель детских колясок и велосипедов
Он же звонил пожилым женщинам, представлялся их внуком и пояснял, что ему необходимы от 5000 рублей до 10000 рублей, так как возникли проблемы с сотрудниками... Закон
245
1 февраля 2018  18:57
Суд назначил ему наказание в виде 6,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
В Тольятти осужден угонщик дорогих автомобилей
Суд назначил ему наказание в виде 6,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.  Закон
266
Весь список
Происшествия
5 февраля 2018  16:33
Пострадали три человека. В настоящий момент на месте работают сотрудники полиции, скорой помощи и МЧС. Проводится эвакуации людей их здания.
Сотрудники полиции работают на месте взрыва бытового газа на улице Георгия Димитрова в Самаре
 Пострадали три человека. В настоящий момент на месте работают сотрудники полиции, скорой  помощи и МЧС. Проводится эвакуации людей их здания.   Происшествия
25
5 февраля 2018  15:25
В Самаре на улице Георгия Димитрова в квартире, по предварительным данным, произошел взрыв газа. Видео
В Самаре на улице Георгия Димитрова в квартире, по предварительным данным, произошел взрыв газа. Видео
 По свидетельству очевидцев, 5 февраля, прилизительно в 15:00 в квартире на 14-м этаже 15-ти этажного дома на улице Георгия Димитрова произошел сильный взрыв. 
Происшествия
616
5 февраля 2018  13:37
На территории детсада в Саратове упала полувековая ель К счастью, детей в этот момент там не было.
На территории детсада в Саратове упала полувековая ель
К счастью, детей в этот момент там не было. Происшествия
123
Весь список
Криминал
5 февраля 2018  13:32
Ссора между школьными друзьями в Самарской области закончилась поножовщиной Подозреваемый ранее не судим, безработный.
Ссора между школьными друзьями в Самарской области закончилась поножовщиной и больницей
Подозреваемый ранее не судим, безработный. Криминал
153
5 февраля 2018  13:19
В Самаре двое автоворов похитили 12 машин Уголовное дело направлено в суд.
В Самаре двое автоворов похитили 12 машин
Уголовное дело направлено в суд. Криминал
115
5 февраля 2018  12:05
У жительницы Самарской области бывший муж украл 72 тысячи рублей с банковской карты
У жительницы Самарской области бывший муж украл 72 тысячи рублей с банковской карты
Он обналичил 70 000 рублей и еще 2 000 рублей потратил на спиртные напитки. Криминал
106
Весь список


Видео
30 января 2018  10:23
Вблизи самарских школ устанавливаются информационные таблички с благодарностью водителям за внимательность
Вблизи самарских школ устанавливаются информационные таблички с благодарностью водителям за внимательность
Госавтоинспекцией Самары совместно с социальными партнерами разработаны несколько видов табличек. Социум
475
30 января 2018  09:52
В Самарской области задержаны двое мужчин, подозреваемых в мошенничествах в различных регионах РФ Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших.
В Самарской области задержаны двое мужчин, подозреваемых в мошенничествах в различных регионах РФ
Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших. Криминал
499
15 января 2018  11:35
Дмитрий Азаров:
Дмитрий Азаров: "Малые города" Самарской области - территории особого внимания
Глава региона предложил в первой декаде февраля в Похвистнево провести специальное совещание на эту тему.
Социум
1717
15 января 2018  09:52
На ул. Гагарина в Самаре 27 человек тушили пожар Горели домашние вещи.
На ул. Гагарина в Самаре 27 человек тушили пожар
Горели домашние вещи. Происшествия
569
12 января 2018  13:31
Дмитрий Азаров поздравил работников прокуратуры с профессиональным праздником
Дмитрий Азаров поздравил работников прокуратуры с профессиональным праздником
Он отметил, что сегодня эффективное взаимодействие с органами прокуратуры выстроено на всех уровнях власти. Социум
565
24 августа 2017  10:48
Опубликовано видео, снятое на заводе ГАЗ после резни. На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух.
Опубликовано видео, снятое на заводе ГАЗ после резни
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух.
Криминал
7199
Весь список

Фоторепортажи
2 февраля 2018  10:42
В Самаре проходит V юбилейная международная выставка «УшиЛапыХвост» Выставка будет работать по 4 февраля в ВК «Экспо-Волга».
В Самаре проходит V юбилейная международная выставка «УшиЛапыХвост»: ФОТО
Выставка будет работать по 4 февраля в ВК «Экспо-Волга».
Социум
327
20 ноября 2017  19:45
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель» Это 11500 магазин X5 Retail Group.
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель»
Это 11500 магазин X5 Retail Group.
Новости компаний
3409
6 ноября 2017  20:20
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Памяти Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Генеральная репетиция Парада Памяти состоялась в Самаре: ФОТО
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Социум
1973
17 сентября 2017  19:49
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов: ФОТО
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и...
Социум
2409
11 сентября 2017  13:15
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары.
Социум
2296
13 августа 2017  12:12
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги.
Спорт в регионе
1923
Весь список

Мероприятия
На площади Куйбышева в Самаре отметят Масленицу 2018
Фестиваль уличного искусства "Пластилиновый дождь" снова пройдет в Самаре
Сегодня в Самаре пройдут праздничные мероприятия, посвященные 75-летию разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве
Весь список
Популярное
за сегодня

В Тольятти подросток, выпавший вместе с девочкой из окна общежития, скончался, начата доследственная проверка

1424

В Волжском районе Самарской области на трассе столкнулись 6 автомобилей

1248

В Самаре на улице Георгия Димитрова в квартире, по предварительным данным, произошел взрыв газа. Видео

634
за неделю

Проект моста через Волгу в районе Климовки в Самаре создадут к марту 2018 года

1834

В Самарской области произошло ДТП со смертельным исходом: столкнулись KIA и Citroen

1620

Житель Жигулевска обманом получил выплату в 100 тысяч рублей

1589
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Февраль 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда