В Тольятти мужчина украл из магазина 10 маникюрных кусачек

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В период с 18:00 по 18:30 минут 4 декабря неустановленный преступник, находясь в гипермаркете по адресу: ул. Мира, 75, похитил 10 маникюрных кусачек на сумму 5,5 тысяч рублей.Приметы подозреваемого: мужчина азиатской внешности, на вид 25-30 лет, среднего телосложения, рост 170-175 см, одет в шапку черную и куртку черного цвета, а также брюки и обувь черного цвета, при себе имел черного цвета портмоне.Всем, кому что-либо известно о личности и местонахождении разыскиваемой, просьба сообщить в отдел уголовного розыска ОП №24 УМВД России по г.Тольятти по тел. 89270286489; 89171211715; 020 (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи) или в ближайший отдел полиции, сообщает облМВД.